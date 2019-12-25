В Петербурге задержали вратаря сборной России по хоккею Ивана Федотова, подозреваемого в уклонении от армии

Позже стало известно, что мужчину увезли на карете скорой помощи из петербургского военкомата.

В Петербурге задержали 25-летнего вратаря сборной России по хоккею Ивана Федотова. Спортсмена обвиняют в уклонении от службы в армии. Согласно статье 328 УК РФ, ему грозит до двух лет лишения свободы. Об этом сообщают в СМИ.

Игрока остановили сотрудники военного комиссариата на выходе из ледовой арены "Купчино". Федотова планировали опросить и отпустить под обязательство о явке.

В прошлом сезоне хоккеист выступал за московский ЦСКА. Он стал лучшим голкипером КХЛ. После окончания сезона спортсмен перешел в НХЛ "Филадельфия".

Позже стало известно, что мужчину увезли на карете скорой помощи из петербургского военкомата. Ему стало плохо во время разговора с военнослужащими. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv