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В Петербурге задержали вратаря сборной России по хоккею Ивана Федотова, подозреваемого в уклонении от армии
Сегодня, 10:24
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В Петербурге задержали вратаря сборной России по хоккею Ивана Федотова, подозреваемого в уклонении от армии

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Позже стало известно, что мужчину  увезли на карете скорой помощи из петербургского военкомата.

В Петербурге задержали 25-летнего вратаря сборной России по хоккею Ивана Федотова. Спортсмена обвиняют в уклонении от службы в армии. Согласно статье 328 УК РФ,  ему грозит до двух лет лишения свободы. Об этом сообщают в СМИ. 

Игрока остановили сотрудники военного комиссариата на выходе из ледовой арены "Купчино". Федотова планировали опросить и отпустить под обязательство о явке.

В прошлом сезоне хоккеист выступал за московский ЦСКА. Он стал лучшим голкипером КХЛ. После окончания сезона спортсмен перешел в НХЛ "Филадельфия".

Позже стало известно, что мужчину  увезли на карете скорой помощи из петербургского военкомата. Ему стало плохо во время разговора с военнослужащими. Подробности уточняются.

Ранее на  Piter.tv: Хабиб Нурмагомедов поблагодарил отца после включения в Зал славы UFC.

Фото: Piter.tv

Теги: скорая помощь, спорт, стало плохо, уклонение от армии, хоккеист федотов
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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