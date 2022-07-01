Хабиб Нурмагомедов выступил на пресс-конференции в Лос-Анджелесе.

Российский спортсмен Хабиб Нурмагомедов поблагодарил отца после включения в Зал славы UFC. Экс-обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата считает, что Абдулманап Нурмагомедов является причиной его успехов в профессиональной карьере. Соответствующее заявление боец сделал в рамках торжественного мероприятия, проводимого в Лос-Анджелесе американского штата Невада

Помню, как мой отец 23 года назад продал дом и мы переехали в большой город. Мы жили там все в одном доме, тренировались, ходили в школу, колледж, позднее - в университет. Хабиб Нурмагомедов, спортсмен

Боец заметил, что его отец всегда думал о будущем семьи, а также "инвестировал" в людей. Сейчас Хабиб благодарен ему за то, кем стал. Спортсмен отметил, что счастлив быть здесь, в зале славы UFC.

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Фото и видео: YouTube / UFC - Ultimate Fighting Championship