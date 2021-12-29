Фрэнсис Нганну победил Сирила Гана и сохранил чемпионский титул UFC

Для Нганну эта победа стала 17-й в карьере.

35-летний французский боец смешанного стиля Фрэнсис Нганну победил Сирила Гана в рамках UFC 270 в Анахайме за титул чемпиона в тяжелом весе.

Бой длился пять раундов. Бойцы вели поединок в невысоком темпе, однако ближе к концу Нганну начал переводить соперника в партер и набирать очки за счет контроля. После финального гонга судьи единогласно отдали победу Нганну.

Для него эта победа стала 17-й в карьере. На счету бойца только три поражения. Ган впервые за карьеру проиграл в поединке. До встречи с Нганну он одержал верх над десятью соперниками.

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Видео: ВКонтакте / UFC