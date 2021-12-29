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Фрэнсис Нганну победил Сирила Гана и сохранил чемпионский титул UFC

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Для Нганну эта победа стала 17-й в карьере.

35-летний французский боец смешанного стиля Фрэнсис Нганну победил Сирила Гана в рамках UFC 270 в Анахайме за титул чемпиона в тяжелом весе.

Бой длился пять раундов. Бойцы вели поединок в невысоком темпе, однако ближе к концу Нганну начал переводить соперника в партер и набирать очки за счет контроля. После финального гонга судьи единогласно отдали победу Нганну. 

Для него эта победа стала 17-й в карьере. На счету бойца только три поражения. Ган впервые за карьеру проиграл в поединке. До встречи с Нганну он одержал верх над десятью соперниками.

Ранее российский спортсмен Хабиб Нурмагомедов вспомнил о "колоссальном давлении" перед дебютом в UFC.

Видео: ВКонтакте / UFC

Теги: ufc, мма, сирила ган, фрэнсис нганну
Категории: Лента новостей, Спорт,

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