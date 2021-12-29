Спортсмен впервые вышел в октагон 10 лет назад.

Российский спортсмен Хабиб Нурмагомедов вспомнил о "колоссальном давлении" перед дебютом в UFC. Он опубликовал пост в социальной сети Instagram, посвященный десятилетнему юбилею в своей профессиональной карьере. Впервые он вышел на арену Абсолютного бойцовского чемпионата 20 января 2012 года. Соперником дагестанца в тот момент являлся Камал Шалорус.

Хабиб вспомнил о том, что ранее он не имел опыта схватки или даже тренировки в октагоне. Однако он был крайне замотивирован одержать победу в своем дебютном поединке. Сражение завершилось в третьем раунде, когда боец заставил оппонента сдаться после удушающего приема.

Нурмагомедов завоевал чемпионский пояс UFC весной 2018 года. После этого он трижды защитил свой статус.

Глава UFC назвал условие признания Нурмагомедова величайшим бойцом.

Фото и видео: Instagram / khabib_nurmagomedov



