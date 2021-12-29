Глава UFC назвал условие признания Нурмагомедова величайшим бойцом

Дэйна Уайт назвал условие попадания Хабиба в историю.

Глава UFC назвал условие признания Хабиба Нурмагомедова величайшим бойцом в истории. Об этом Президент Абсолютного бойцовского чемпионата Дэйна Уайт рассказал в интервью для YouTube-канала THE FIGHT with Teddy Atlas. Специалиста попросили оценить профессиональную карьеру российского спортсмена в боях смешанным стилем. Эксперт полагает, что бойцу необходимо больше обращать внимание на промоушен.

Бойцовский бизнес крайне непрост, чтобы вставать и пахать каждый день, когда у тебя есть столько денег. Дэйна Уайт, глава UFC

Напомним, что Хабиб Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе. На счету российского представителя значится 29 побед в 29 проведенных поединках. Боец ушел из профессионального спорта после победы над Джастином Гейджи. Он завершил карьеру в октябре 2020 года после третьей защиты титула.

Чеченский боец MMA напал на соперника во время интервью.

Фото и видео: YouTube / THE FIGHT with Teddy Atlas