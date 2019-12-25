Неделю российский корабль находится в международных водах около военной базы Лоссимут.

Британцы возмутились нахождением у берегов Великобритании русского эсминца. Военно-морские силы фиксируют нахождение "Североморска" около берегов островного государства уже неделю. При этом корабль полностью игнорирует запросы со стороны военного командования Лондона.

Российский боевой корабль пребывает уже длительное время у британских берегов, однако он не нарушает международного права, что даёт ему возможность беспрепятственно находиться в водах вблизи Королевства публикация UK Defence Journal

Журналисты уточнили, что "Североморск" оснащен управляемыми ракетами. Он находится в международных водах около военной базы Лоссимут королевских ВВС Шотландии. При этом российский экипаж не делает ничего противозаконного. За судном круглосуточно наблюдают патрульные самолеты P-8A Poseidon в количестве четырех единиц и истребители Typhoon.

Местные эксперты полагают, что появление российского корабля в регионе - это ответная мера РФ на провокации британского флота в Чёрном море.

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