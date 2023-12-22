Евгений Половодов рассказал о работе на СВО.

"Западная" группировка сил российских за проведенный день на специальной военной операции по купянскому направлению продолжила выполнять боевые задачи командования. Такое заявление журналистам сделал во время регулярного брифинга от 27 марта старший офицер пресс-службы "Запада" Евгений Половодов. Военнослужащий пояснил, что мотострелки при помощи артиллерии успешно отразили атаку штурмовых групп 32-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины, находившихся в районе озера Лиман. Средства противовоздушной обороны поразили ракеты реактивной системы залпового огня "Хаймарс" американского производства, а также и дрон "Фурия", размещенные в районе Житловки.

Артиллерийскими подразделениями группировки нанесено огневое поражение объектам противника, взводным опорным пунктам, артиллерийским позициям, скоплениям живой силы и техники ВСУ. Евгений Половодов, старший офицер "Запада"

Потери противника составили до 20 человек личного состава и две единицы автомобильной техники.

На Южнодонецком направлении пресекли попытки ВСУ усилить передовые позиции.

Фото и видео: Минобороны России