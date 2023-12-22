На Южнодонецком направлении пресекли попытки ВСУ усилить передовые позиции

Александр Гордеев рассказал о работе "Востока" на СВО.

Военнослужащие из российской "Восточной" группировки сил пресекли попытки Вооруженных сил Украины усилить передовые позиции и провести ротации своего живого контингента на Южнодонецком направлении в зоне проведения специальной военной операции. Такое заявление журналистам сделал во время регулярного брифинга от 27 марта руководитель пресс-службы "Востока" Александр Гордеев. Офицер пояснил, что отечественная авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы ликвидировали опорные пункты и места скопления личного состава и техники 58-й механизированной бригады, 102-й, 105-й, 108-й и 128-й бригад территориальной обороны армии противника, расположенные около Урожайного, Макаровки, Новоукраинки и Старомайорского.

В ходе активных действий улучшили положение по переднему краю и пресекли попытки усиления противником передовых позиций и ротации в районах Водяново, Константиновки, Никольского, Сладкого и Старомайорского. Александр Гордеев, пресс-секретарь "Востока"

Противник лишился до 105 человек убитыми и ранеными, самоходной артиллерийской установки "Гвоздика", двух буксируемых гаубиц FH-70 британского производства, двух беспилотников и пяти единиц автомобильной техники.

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Фото и видео: Минобороны России