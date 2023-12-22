Александр Гордеев рассказал о работе "Востока" на СВО.

"Восточная" группировка сил российских за проведенный день на специальной военной операции по южнодонецкому направлению продолжила выполнять боевые задачи командования. Такое заявление журналистам сделал во время регулярного брифинга от 22 марта руководитель пресс-службы "Востока" Александр Гордеев. Известно, что в результате активных действий военнослужащие смогли улучшить положение по переднему краю фронта. Дополнительно бойцы успешно отразили контратаки формирований 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины, размещенных в районе Водяного, а также 128-й бригады территориальной обороны ВСУ, находившейся районе Старомайорского. Специалисты пресекли попытки усиления противником передовых позиций и ротации в районах населенных пунктов Старомайорское и Дорожнянка.

Бомбардировочная авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы поразили опорные пункты и места скопления живой силы 128-й бригады теробороны ВСУ и подразделений нацгвардии в районах Максимовки и Макаровки. Александр Гордеев, глава пресс-службы Минобороны РФ

ВСУ лишились до 120 человек живой силы убитыми и ранеными, танка Т-64, трех бронированных машин и радиолокационной станции для контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 американского производства.

Подлодка "Волхов" выполнила пуск крылатой ракеты "Калибр-ПЛ" в Японском море.

Фото и видео: Минобороны России