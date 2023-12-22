Иван Бигма рассказал о ходе СВО для "Запада".

Российские боевые подразделения "Западной" группировки российских войск за последние сутки проведения специальной военной операции на купянском направлении продолжают выполнять боевые задачи. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 26 марта сделал руководитель пресс-службы "Запада" Иван Бигма. Офицер заметил, что мотострелки во взаимодействии с артиллерией успешно отразили атаку штурмовых групп 57-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины, находившейся в районе населенного пункта Синьковка.

Артиллеристами выполнено огневое поражение свыше 350 объектов противника, в том числе пунктов временной дислокации, взводных опорных пунктов, артиллерийских позиций, скоплений живой силы и техники ВСУ. Иван Бигма, пресс-секретарь "Запада"

Во время контрбатарейной борьбы отечественный расчет гаубицы Д-30 под командованием младшего сержанта Евгения Желтова ликвидировал расчет 120-мм миномета противника, размещенного в районе Берестового. Средства противовоздушной обороны поразили три ракеты реактивной системы залпового огня "Хаймарс" американского производства. ВСУ лишились до 20 человек живой силы убитыми и ранеными, двух минометных расчетов, пункта боепитания, двух пикапов, трех пунктов управления дронами и самоходной артиллерийской установки 2С1 "Гвоздика".

Группировка войск "Центр" нанесла огневое поражение по 370 целям ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России