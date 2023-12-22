Александр Савчук рассказал о работе "Центра" на СВО.

Российские боевые подразделения "Центральной" группировки Вооруженных сил страны за последние сутки проведения специальной военной операции продолжают выполнять задачи командования. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 26 марта сделал местный руководитель пресс-службы "Центра" Александр Савчук. Офицер отметил, что бойцы атаковали 370 выявленных целей противника. Среди пораженных целей России — 20 опорных пунктов и около сотни позиций полевой артиллерии ВСУ. В рамках контрбатарейной борьбы военнослужащие уничтожили самоходную артиллерийскую установку "Акация", гаубицу Д-20, противотанковую пушку МТ-12 "Рапира" и 320-миллиметровый миномет ВСУ.

Огнем артиллерии и ударами авиации нанесено огневое поражение по 370 выявленным целям ВСУ. Александр Савчук, пресс-секретарь "Центра"

Дополнительно средства противовоздушной обороны сбили четыре БПЛА ВСУ и снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства. Вооруженные силы Украины лишились до 120 человек живой силы убитыми и ранеными, шести танков, боевой машины пехоты Bradley и бронетранспортера М113 производства США, семи единиц автомобильной техники.

МО РФ сообщило о поражении РСЗО "Град" ВСУ, атаковавшей приграничные населенные пункты.

Фото и видео: Минобороны России