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Группировка войск "Центр" нанесла огневое поражение по 370 целям ВСУ

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Александр Савчук рассказал о работе "Центра" на СВО.

Российские боевые подразделения "Центральной" группировки Вооруженных сил страны за последние сутки проведения специальной военной операции продолжают выполнять задачи командования. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 26 марта сделал местный руководитель пресс-службы "Центра" Александр Савчук. Офицер отметил, что бойцы атаковали 370 выявленных целей противника. Среди пораженных целей России — 20 опорных пунктов и около сотни позиций полевой артиллерии ВСУ. В рамках контрбатарейной борьбы военнослужащие уничтожили самоходную артиллерийскую установку "Акация", гаубицу Д-20, противотанковую пушку МТ-12 "Рапира" и 320-миллиметровый миномет ВСУ.

Огнем артиллерии и ударами авиации нанесено огневое поражение по 370 выявленным целям ВСУ.

Александр Савчук, пресс-секретарь "Центра"

Дополнительно средства противовоздушной обороны сбили четыре БПЛА ВСУ и снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства.  Вооруженные силы Украины лишились до 120 человек живой силы убитыми и ранеными, шести танков, боевой машины пехоты Bradley и бронетранспортера М113 производства США, семи единиц автомобильной техники.

МО РФ сообщило о поражении РСЗО "Град" ВСУ, атаковавшей приграничные населенные пункты.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: александр савчук, всу, минобороны, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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