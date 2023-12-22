МО РФ сообщило о поражении РСЗО "Град" ВСУ, атаковавшей приграничные населенные пункты

"Западная" группировка сил поразила технику ВСУ на СВО.

Российские военнослужащие ликвидировали реактивную систему залпового огня (РСЗО) "Град" Вооруженных сил Украины, которая совершала удары по приграничным населенным пунктам Белгородской области. Соответствующее заявление опубликовано пресс-службой министерства по обороне страны. Специалисты добавили, что задача выполнена расчетами 152-миллиметровых самоходных гаубиц "Мста-С" от "Западной" группировки сил во время проведения контрбатарейной борьбы на специальной военной операции.

Сожженный вместе с боекомплектом вражеский "Град" бил исключительно по нашим мирным приграничным населенным пунктам. Наказать его было делом чести для артиллеристов и разведки. пресс-служба Минобороны РФ

В профильном ведомстве подчеркнули, что расчеты "Мста-С" действуют в составе разведывательно-ударных контуров. Они наносят поражение по скоплению техники и живой силе местных террористических формирований, размещенных в приграничном с Белгородской областью районе на территории Украины. Беспилотники помогают выполнять целеуказание и корректировку огня артиллерии. Также старший офицер батареи с позывным "Урал" заметил, что ключевыми целями для бойцов являются взводные опорные пункты, РСЗО, артиллерийские орудия.

Работаем на 2С19М2. Это последняя версия гаубицы, она автоматизированная, на ней есть автономная система автоматизации. Это позволяет в кратчайшие сроки занимать огневые позиции, ориентировать орудия даже без помощи каких-либо приборов и выполнять огневую задачу. "Урал", боец

Группировка "Юг" сообщила об уничтожении 95 беспилотников ВСУ за сутки.

Фото и видео: Минобороны России