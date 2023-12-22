Группировка "Юг" сообщила об уничтожении 95 беспилотников ВСУ за сутки

Сергей Румянцев рассказал о работе "Юга" на СВО.

Российские подразделения из "Южной" группировки войск за прошедшие сутки в зоне проведения специальной военной операции на донецком направлении улучшили положение по переднему краю фронта. Соответствующее заявление во время выступления на регулярном брифинге с журналистами от 26 марта сделал старший офицер пресс-службы "Юга" Сергей Румянцев. Военнослужащий подчеркнул, что бойцы ликвидировали при помощи средств противовоздушной обороны 95 дронов противника, а также 27 снарядов для реактивных систем залпового огня HIMARS американского производства, Vampire и "Ураган".

Средствами противовоздушной обороны сбиты 95 украинских беспилотных летательных аппаратов, а также 27 снарядов РСЗО HIMARS, Vampire и "Ураган". Сергей Румянцев, офицер пресс-службы "Юга"

Минобороны показало кадры боевой работы истребителей Су-34.

Фото и видео: Минобороны России