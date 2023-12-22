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Группировка "Юг" сообщила об уничтожении 95 беспилотников ВСУ за сутки

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Сергей Румянцев рассказал о работе "Юга" на СВО.

Российские подразделения из "Южной" группировки войск за прошедшие сутки в зоне проведения специальной военной операции на донецком направлении  улучшили положение по переднему краю фронта. Соответствующее заявление во время выступления на регулярном брифинге с журналистами от 26 марта сделал старший офицер пресс-службы "Юга" Сергей Румянцев. Военнослужащий подчеркнул, что бойцы ликвидировали при помощи средств противовоздушной обороны 95 дронов противника, а также 27 снарядов для реактивных систем залпового огня HIMARS американского производства, Vampire и "Ураган".

Средствами противовоздушной обороны сбиты 95 украинских беспилотных летательных аппаратов, а также 27 снарядов РСЗО HIMARS, Vampire и "Ураган".

Сергей Румянцев, офицер пресс-службы "Юга"

Минобороны показало кадры боевой работы истребителей Су-34.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, донецкое направление, минобороны, сво, сергей румянцев
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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