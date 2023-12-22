Минобороны показало кадры боевой работы истребителей Су-34

Удары по позициям ВСУ нанесли фугасными авиационными бомбами.

Минобороны показало видео боевой работы истребителей Су-34 в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах экипажи бомбардировщиков наносят удар по опорному пункту и живой силе украинских войск. Боевые действия велись на Южно-Донецком направлении. Удары по позициям ВСУ нанесли фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска поразили 13 опорных пунктов ВСУ.

Видео: Минобороны России