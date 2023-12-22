Кроме того, авиация нанесла около 40 ударов в районах Новокалиново, Очеретино, Керамик и Бердычи.

Вооруженные силы России поразили 13 опорных пунктов украинских войск. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки войск "Центр" Александр Савчук.

Вместе с опорными пунктами противника были также поражены 350 выявленных целей. Кроме того, авиация нанесла около 40 ударов в районах Новокалиново, Очеретино, Керамик и Бердычи. Потери ВСУ составили более 300 военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин и девять автомобилей.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска нанесли поражение формированиям ВСУ в районах Белогоровки, Новомихайловки и Георгиевки.

Видео: Минобороны России