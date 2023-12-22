Минобороны: российские войска нанесли поражение формированиям ВСУ в районах Белогоровки, Новомихайловки и Георгиевки

Общие потери противника составили до 300 военнослужащих, одна боевая бронированная машина и пять автомобилей.

Вооруженные силы России нанесли поражение формированиям украинских войск в районах Белогоровки, Новомихайловки и Георгиевки. Об этом заявил старший офицер пресс-центра группировки "Юг" Сергей Румянцев.

Поражение формированиям противника нанесли при поддержке ударов авиации и огня артиллерии. Кроме того, подразделения группировки "Юг" улучшили положение по переднему краю. Общие потери ВСУ составили до 300 военнослужащих, одна боевая бронированная машина и пять автомобилей.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы экипажей Ми-35.

Видео: Минобороны России