Минобороны: российские войска нанесли поражение формированиям ВСУ в районах Белогоровки, Новомихайловки и Георгиевки

Вооруженные силы России нанесли поражение формированиям украинских войск в районах Белогоровки, Новомихайловки и Георгиевки. Об этом заявил старший офицер пресс-центра группировки "Юг" Сергей Румянцев.
Поражение формированиям противника нанесли при поддержке ударов авиации и огня артиллерии. Кроме того, подразделения группировки "Юг" улучшили положение по переднему краю. Общие потери ВСУ составили до 300 военнослужащих, одна боевая бронированная машина и пять автомобилей.
Ранее Минобороны показало кадры боевой работы экипажей Ми-35.
Видео: Минобороны России
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