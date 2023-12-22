Минобороны показало кадры боевой работы экипажей Ми-35

Удар по позициям ВСУ производился неуправляемыми авиационными ракетами С-8.

Минобороны показало видео боевой работы экипажей вертолетов Ми-35 армейской авиации ВКС в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские летчики поразили замаскированную технику и инженерные сооружения украинских войск. Боевые действия велись на Купянском направлении. Удар производился неуправляемыми авиационными ракетами С-8.

Ранее в Минобороны сообщили, что участникам задержания устроивших теракт в "Крокус Сити Холле" вручили награды.

Видео: Минобороны России