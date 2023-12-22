Российские боевые подразделения "Западной" группировки российских войск на купянском направлении за последние сутки проведения специальной военной операции продолжают выполнять задачи на Купянском направлении. В частности, мотострелковые соединения нанесли поражение живой силе и технике 44 механизированной и 57 мотопехотной бригад Вооруженных сил Украины, размещенных в районах Синьковки и Песчаного. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 10 января сделал руководитель пресс-службы "Запада" Сергей Зыбинский. Офицер заметил, что задачи реализованы при помощи артиллерии и авиации.
В ходе контрбатарейной борьбы артиллерией группировки уничтожены два миномета противника в районе Котляровки и балки Оливовский Яр.
Сергей Зыбинский, пресс-секретарь "Запада"
Противник лишился до 30 человек личного состава убитыми и ранеными, двух 122-миллиметровых гаубиц Д-30 и двух единиц автомобильной техники.
МО РФ сообщило о поражении "Корнетом" боевой бронированной машины ВСУ под Артемовском.
Фото и видео: Минобороны России
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