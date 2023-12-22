МО РФ сообщило о поражении "Корнетом" боевой бронированной машины ВСУ под Артемовском

Военнослужащие выполнили задачу на СВО.

Боевой расчет противотанкового управляемого ракетного комплекса (ПТРК) "Корнет" подразделения российского ВДВ уничтожил бронированную машину западного производства под городом Артемовском в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы министерства по обороне. Специалисты заметили, что десантники при помощи приборов наблюдения с тепловизором засекли колонну противника, состоящую из двух боевых бронированных машин (ББМ). Техника ВСУ направлялась к линии боевого соприкосновения для проведения ротации личного состава, размещенного на передовых позициях.

Пуском управляемой ракеты из ПТРК "Корнет" противотанковый расчет уничтожил одну из ББМ противника, вторая машина ВСУ убыла в сторону тылового района, не сумев произвести ротацию личного состава. пресс-служба Минобороны России

По итогам поражения цели ВСУ, отечественный расчет оперативно свернулся и сменил позицию. Оттуда военнослужащие продолжили вести наблюдение в поисках новых целей для уничтожения.

МО РФ сообщило об уничтожении опорника ВСУ на южнодонецком направлении.

Фото и видео: Минобороны России