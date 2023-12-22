Артиллерия ликвидировала цель противника в ходе СВО.

Боевые расчеты кочующих буксируемых 120-мм минометов "Сани" от "Восточной" группировки российских сил в зоне проведения специальной военной операции ща последние сутки уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины на южнодонецком направлении. В пресс-службе министерства по обороне уточнили, что артиллеристы из 29-й общевойсковой армии ВВО продолжают наносить удары по опорным пунктам противника.

Минометчики передвигаются вдоль линии фронта и работают с заранее подготовленных позиций. Расчет разворачивается за считанные минуты, производит пять-шесть выстрелов и немедленно покидает огневую позицию. пресс-служба Минобороны РФ

Военнослужащие добавили, что целеуказание и корректировка огня минометов проводилась с использованием беспилотных летательных аппаратов. Разведка определила, что минометные расчеты подразделений артиллерии 29-й общевойсковой армии Восточной группировки войск успешно ликвидировали опорный пункт ВСУ, а также помогли штурмовым подразделениям продвинуться вперед.

Разведчики группировки "Запад" выявили координаты для артудара по позиции ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России