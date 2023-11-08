"Загнали себя в угол". Захарова о позиции Секретариата ООН по Украине

В МИД РФ сравнили требования ко Всемирной организации по Ближнему Востоку и Украине.

Если бы Секретариат ООН занял взвешенную позицию в отношении украинского кризиса, то сейчас бы не сталкивался с требованием международного сообщества однозначно высказаться по поводу регионального конфликта на Ближнем Востоке. Соответствующее мнение в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова.

За месяц... количество жертв среди гражданских стало таким, что даже лавирующие и равноудаленные, ангажированные и, к сожалению, являющиеся проводниками позиции и подходов отдельных стран представители Секретариата ООН не могут более делать вид, что они всего этого не видят и не замечают. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИ РФ подчеркнули, что молчание или "мычание" в отношении ситуации на Украине секретариат ООН дискредитирован настолько, что выдать подобный подход за собственное мнение экспертам больше не удается. Мария Захарова подчеркнула, что секретариат должен быть выразителем воли коллективной стран. Она добавила, что за полтора года украинского кризиса ООН занимало несправедливую позицию. В качстности, речь идет о реакции руководства ООН на обстрелы Запорожской атомной электростанции со стороны Вооруженных сил Украины.

"Пошли утечки". Захарова заявила, что без диалога в ОБСЕ не будет смысла.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik