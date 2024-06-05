Вадим Астафьев рассказал о работе "Юга" на СВО.

Российские боевые подразделения из "Южной" группировки войск за прошедшие сутки в зоне проведения специальной военной операции на донецком направлении в ходе активных действий улучшили свое тактическое положение по переднему краю. Соответствующее заявление во время выступления на регулярном брифинге с журналистами от 5 июня сделал руководитель пресс-службы "Юга" Вадим Астафьев. Офицер подчеркнул, что благодаря активным действиям нанесено поражение живой силе и технике 28-й, 54-й механизированных, 5-й штурмовой, 46-й аэромобильной бригад Вооруженных сил Украины, находившихся в районах населенных пунктов Северск, Дылеевка, Константиновка и Острое.

Ранеными и убитыми противник потерял более 470 военнослужащих. Артиллерией и ударными FPV-дронами поражены две боевые машины пехоты, три автомобиля. Вадим Астафьев, пресс-секретарь "Юга"

В рамках ведения контрбатарейной борьбы "Югом" уничтожена 152-миллиметровая гаубица 2А65 "Мста-Б".

Группировка войск "Центр" за сутки уничтожила до 585 боевиков ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России