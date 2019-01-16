Александр Савчук рассказал о работе "Центра" на СВО.

Боевые подразделения "Центральной" группировки Вооруженных сил России за последние сутки проведения специальной военной операции продолжают выполнять задачи командования. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 5 июня сделал местный руководитель пресс-службы "Центра" Александр Савчук. Офицер добавил, что поражены 340 выявленных целей Вооруженных сил Украины, включая пункт управления подразделениями. Военнослужащие ликвидировали до 585 человек живой силы противника убитыми и ранеными, три боевые машины пехоты (БМП), в том числе американскую Bradley, пять буксируемых гаубиц "Мста-Б", две гаубицы М777 американского производства, две гаубицы Д-20, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", три гаубицы Д-30 и реактивная система залпового огня HIMARS производства США.

В течение суток поражение нанесено 340 выявленным целям противника, в том числе пункту управления подразделениями и 23 опорным пунктам, 11 районным скоплениям техники и более 100 позициям полевой артиллерии. Александр Савчук, пресс-секретарь "Центра"

Отечественные средства противовоздушного обороны сбили четыре управляемые авиационные бомбы, а также один снаряд РСЗО HIMARS, шесть дронов армии киевского режима.

Минобороны показало кадры боевой работы расчета гаубицы "Мста-Б".

Фото и видео: Минобороны России