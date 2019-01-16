Минобороны показало кадры боевой работы расчета гаубицы "Мста-Б"

Российские артиллеристы уничтожили заминированный опорный пункт ВСУ.

Минобороны показало видео боевой работы расчета гаубицы "Мста-Б" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские артиллеристы уничтожили заминированный опорный пункт ВСУ, благодаря чему удалось расчистить путь пехоте на Харьковском направлении. Позиции противника обнаружили разведчики группировки войск "Север" при помощи беспилотников.

Ранее в Минобороны сообщили, что экипажи БМП-3 уничтожили до взвода пехоты ВСУ.

Видео: Минобороны России