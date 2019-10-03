"Южная" группировка войск готовит разведчиков на курсах в ДНР

Инструктор показал, как проходят тренировки.

"Южная" группировка Вооруженных сил России организовала курсы интенсивной подготовки разведчиков на территории Донецкой народной республики. В ритоге за четыре недели на полигоне военнослужащие отрабатывают сложные элементы боевой, инженерно-саперной и медицинской подготовки. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал местный инструктор.

Мы находимся в центре интенсивной боевой подготовки нашего подразделения. Здесь проходят обучение и подготовку военнослужащие, набранные в штат наших подразделений из запаса, а также мобилизованные военнослужащие и из других подразделений. местный инструктор

Эксперт объяснил СМИ, что задача центра заключается в подготовке разведчиков, специалистов узкого профиля. На обучение в регион прибывают бойцы из других подразделений, которые имеют начальную или общкю подготовку. В рамках тренировок военных ставят в экстремальные условия и заставляют выйти из зоны комфорта. По результатам обучения разведчики также могут оказать пострадавшему профессиональную медицинскую помощь. В частности, они смогут помочь бойцу, получившему тяжелое ранение, сохранить ему жизнь.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости