"РИА Новости" поделились кадрами работы "Юга" на СВО.

Военные 200-й бригады "Южной" группировки Вооруженных сил России за последние сутки проведения специальной военной операции пресекли четыре атаки противника, а также уничтожили танки, боевую машину пехоты и три группы пехоты Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал журналистам "РИА Новостей" местный разведчик с позывным "Вжик". Мужчина объяснил, что на протяжении полутора недель на территории фиксировались масштабные накаты противника, силы ВСУ скапливались и заходили с тяжелой техникой и артиллерией. Однако российские представители удерживают натиск.

Недавно был накат на наши позиции, и вот наглядно мы видим уничтоженная БМП противника расчетом ПТУР. И еще одна МТЛБ была подбита, а также наблюдаем еще одну уничтоженную БМП. оператор беспилотника.

Дополнительно СМИ получили кадры работы беспилотника, на которых заметно, как украинские войска атакуют российские позиции танковым огнем, в ответ бойцы "Юга" корректируют свою работу при помощи БПЛА, а затем - уничтожают танк противника.

Группировка "Восток" отбила атаку ВСУ на Южнодонецком направлении.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости