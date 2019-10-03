Олег Чехов рассказал о работе "Востока" на СВО.

Боевые подразделения "Восточной" группировки сил отразили атаку Вооруженных сил Украины на Южнодонецком направлении за последние сутки проведения специальной военной операции. Соответствующей информацией с журналистами в ходе выступления на регулярном брифинге от 1 июля сделал местный руководитель пресс-службы "Востока" Олег Чехов. Специалист объяснил, что задача была выполнена в районе населенного пункта Макаровка. Он пояснил, что также в рамках контрбатарейной борьбы российские артиллеристы ликвидировали минометный расчет противника и пункт управления беспилотниками, расположенный вблизи Сторожевого.

Передовыми подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии нанесено огневое поражение по наступающим силам противника в районе Макаровки — уничтожена боевая бронированная машина и живая сила. Олег Чехов, глава пресс-службы "Востока

Эксперт добавил, что вертолеты армейской авиации "Востока" поразили скопления украинских военных в районах Макаровки и Новодонецкого.

Киев потерял 160 военных на Донецком направлении.

Фото и видео: Минобороны России