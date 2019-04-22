Игорь Конашенков рассказал о ходе СВО за последние сутки.

Вооруженные силы Украины за день лишились на Донецком направлении около 160 бойцов и десять единиц техники. При этом боевые подразделения группировки российских войск "Юг" отразили на этом участке фронта пять атак противника. Соответствующей информацией с журналистами на регулярном брифинге от 30 июня поделился официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем за сутки уничтожено до 160 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, а также самоходная гаубица "Гвоздика. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Эксперт добавил, что на Южнодонецком направлении в районе Времевского выступа "Восточная" группировка сил отразила атаку мотопехотной роты противника, после чего нанесла удары по скоплению живой силы и техники ВСУ. На Запорожском направлении за последние сутки проведения специальной военной операции российские боевые подразделения пресекли попытку противника провести разведку боем силами до мотопехотного взвода. На территории была поражена еще одна ДРГ.

Авиация группировки "Юг" уничтожила пункты временной дислокации четырех украинских бригад.

Фото и видео: Минобороны России