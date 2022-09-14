Авиация группировки "Юг" уничтожила пункты временной дислокации четырех украинских бригад

Вадим Астафьев рассказал о работе "Юга" на СВО.

Бомбардировочная авиация "Южной" группировки российских сил нанесла удары на трех направлениях и уничтожила пункты временной дислокации трех механизированных бригад Вооруженных сил Украины и бригады территориальной обороны противника. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 30 июня сделал местный руководитель пресс-службы "Юга" Вадим Астафьев. Эксперт уточнил, что ракетно-бомбовые удары совершены по объектам, размещенным на лисичанском, соледаро-артемовском и александро-калиновском направлениях.

В результате поражены пункты временной дислокации личного состава 92-й, 54-й, 22-й механизированных бригад ВСУ и 129-й бригады территориальной обороны противника. Вадим Астафьев, глава пресс-службы "Юга"

Эксперт добавил, что боевые подразделения за последние сутки проведения специальной военной операции на Украине сорвали атаку штурмовой группы 110-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Крутая Балка на авдеевском направлении. Также было вскрытовыдвижение разведывательно-диверсионной группы ВСУ, размещенной в районе Первомайского. Артиллерия нанесла противникам удар по живой силе и технике. Дополнительно совершены атаки по опорным пунктам ВСУ, установленным в районе Красногоровки и Белогоровки. В рамках контрбатарейной борьбы росийскими военнослужащими были уничтожены три 120-мм миномета и две единицы автомобильной техники подвоза. Экипаж тяжелой огнеметной системы (ТОС)"Солнцепек" нанес удар по скоплению живой силы противника около окраины города Артемовска.

Российская артиллерия уничтожила две БМП ВСУ после обнаружения движения вражеских бригад.

Фото и видео: Минобороны России