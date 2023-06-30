Российская артиллерия уничтожила две БМП ВСУ после обнаружения движения вражеских бригад

Александр Савчук рассказал о работе "Центра" на СВО.

Военнослужащие "Центральной" группировки сил заметили перемещение боевых подразделений двух бригад Вооруженных сил Украины, после чего по целям противника отработала российская артиллерия. В результате выполнения задачи были поражены две боевые машины пехоты ВСУ, три пикапа, а также ВСУ понесли серьезные потери в личном составе. Соответствующей информацией с журналистами на регулярном брифинге от 30 июня поделился местный руководитель пресс-службы "Центра" Александр Савчук.

На Торском участке и в районе Серебрянского лесничества вскрыто перемещение подразделений на технике 63-й и 42-й механизированных бригад ВСУ. Александр Савчук, глава пресс-службы "Центра"

Эксперт уточнил, что за последние сутки проведения специальной военной операции на краснолиманском направлении российский расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Смерч" совершил удар по месту сосредоточения живой силы и огневых средств ВСУ. В рамках ведения контрбатарейной борьбы артиллерийские подразделения ликвидировали две гаубицы Д-30, БМП и пикапы.

МО: при ударе по Краматорску ликвидированы два генерала, до 50 офицеров ВСУ и 20 наемников.

Фото и видео: Минобороны России