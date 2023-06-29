МО: при ударе по Краматорску ликвидированы два генерала, до 50 офицеров ВСУ и 20 наемников

Игорь Конашенков раскрыл подробности высокоточного удара по позициям ВСУ.

Вооруженные силы России в рамках проведения специальной военной операции на Украине высокоточным ударом позавчера ликвидировала двух украинских генералов и до 50 офицеров Вооруженных сил Украины в городе Краматорске. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 29 июня сделал официальный представитель министерства по обороны РФ Игорь Конашенков.

В результате высокоточного удара по пункту 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ уничтожены участвовавшие в штабном совещании два генерала, до 50 офицеров ВСУ, а также до 20 иностранных наемников и военных советников. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Генерал-лейтенант России подчеркнул, что отечественная авиация, ракетные войска и артиллерия за последние сутки в зоне СВО поразили 85 артиллерийских боевых подразделений ВСУ, расположенных на огневых позициях, живую силу и технику в 102 районах. Вблизи населенных пунктов Васильцовка Харьковской области и Песчаное Донецкой Народной Республики бойцы поразили две радиолокационные станции (РЛС) контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 американского производства.

Минобороны показало видео уничтожения украинского склада снарядов.

Фото и видео: Минобороны России