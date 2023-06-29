Минобороны показало видео уничтожения украинского склада снарядов

Российское министерство по обороне в социальных сетях опубликовало кадры наведения на цель и уничтожения склада с украинскими боевыми снарядами высокоточным артиллерийским боеприпасом "Краснополь". Известно, что кадры выполнения миссии в зоне проведения специальной военной операции были сняты с борта отечественного разведывательно-ударного беспилотника "Иноходец" .
Расчет БПЛА "Иноходец", вскрыв место расположения склада боеприпасов ВСУ, осуществил наведение артиллерийского высокоточного боеприпаса. В результате точного попадания высокоточного боеприпаса склад ВСУ с боеприпасами был уничтожен.
пресс-служба Минобороны России
На опубликованном ролике видны населенные пункты, неподалеку от которых расположился склад противника. После этого в кадре возникает яркая вспышка от попадания "Краснополя" по заданной мишени. По завершению операции по ликвидации объекта дрон начал передвигаться.
ВС России уничтожают остатки сил ВСУ, проникших под Антоновский мост в Херсонской области.
Фото и видео: Минобороны России
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