Минобороны показало видео уничтожения украинского склада снарядов

В соцсетях показана операция по ликвидации цели ВСУ в зоне СВО.

Российское министерство по обороне в социальных сетях опубликовало кадры наведения на цель и уничтожения склада с украинскими боевыми снарядами высокоточным артиллерийским боеприпасом "Краснополь". Известно, что кадры выполнения миссии в зоне проведения специальной военной операции были сняты с борта отечественного разведывательно-ударного беспилотника "Иноходец" .

Расчет БПЛА "Иноходец", вскрыв место расположения склада боеприпасов ВСУ, осуществил наведение артиллерийского высокоточного боеприпаса. В результате точного попадания высокоточного боеприпаса склад ВСУ с боеприпасами был уничтожен. пресс-служба Минобороны России

На опубликованном ролике видны населенные пункты, неподалеку от которых расположился склад противника. После этого в кадре возникает яркая вспышка от попадания "Краснополя" по заданной мишени. По завершению операции по ликвидации объекта дрон начал передвигаться.

ВС России уничтожают остатки сил ВСУ, проникших под Антоновский мост в Херсонской области.

Фото и видео: Минобороны России