ВС России уничтожают остатки сил ВСУ, проникших под Антоновский мост в Херсонской области

"Белый" рассказал о ситуации на СВО после затопления территории водой из Каховской ГЭС.

Российские военнослужащие планомерно уничтожают остатки украинского десанта, которому удалось проникнуть под Антоновский мост после разлива реки Днепр, произошедшего от разрушения Каховской гидроэлектростанции, Соответствующее заявление в интервью журналистам "РИА Новостей" рассказал руководитель местного штаба полка с позывным "Белый". Эксперт подчеркнул, что ранее бойцы были вынуждены убрать собственные наблюдательные пункты, а также передовые отряды, которые располагались между двумя берегами.

Воспользовавшись тем, что их берег повыше, а у нас не было возможности занять эти места, противник сумел небольшими группами в размытые здания влезть и залез под Антоновский мост. Сейчас мы восстанавливаем свои боевые порядки. начальник штаба полка "Белый"

"Белый" заметил, что теперь военные постепенно загоняют противника под мост. Он добавил, что периодически бойцы ВСУ пытаются подвезти боеприпасы, медикаменты, а также вывозят своих погибших и раненых. Напомним, что от Антоновского моста начинается автомобильная асфальтовая дорога. Она ведет через весь остров. Затем начинается малый или Алешкинский мост. Он позволяет попасть на левый берег Днепра, который контролируют ВС РФ.

Минобороны РФ сообщило об ударах авиации по ВСУ на краснолиманском направлении.

Фото и видео: Минобороны России