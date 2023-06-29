Минобороны РФ сообщило об ударах авиации по ВСУ на краснолиманском направлении

Военные рассказали о применении "Вихря" на Ка-52.

Российская авиация в зоне проведения специальной военной операции совершила ракетные удары по войскам и технике Вооруженных сил Украины, расположенным на краснолиманском направлении. Об этом рассказали представители пресс-службы министерства по обороне РФ. Специалисты заметили, что в рамках выполнения задачи удалось найти танк противника. Далее ликвидация техники выполнялась при помощи ракетного комплекса "Вихрь". Установка была размещена на борту разведывательно-кдарного вертолета Ка-52.

Экипажи штурмовиков Су-25, получив координаты, нанесли огневое поражение по сосредоточению живой силы противника неуправляемыми авиационными ракетами. пресс-служба Минобороны России

Дополнительно российское военное ведомство опубликовало кадры работы специалистов из Центрального военного округа, которые обеспечивают наведение штурмовой и армейской авиации в зоне СВО по районам сосредоточения живой силы и огневых средств противника, расположенных на краснолиманском направлении.

Артиллеристы группировки "Юг" уничтожили два опорных пункта, три миномета и живую силу ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России