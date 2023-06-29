Артиллеристы группировки "Юг" уничтожили два опорных пункта, три миномета и живую силу ВСУ

Вадим Астафьев рассказал о работе "Юга" на СВО.

Российские артиллеристы из "Южной" группировки сил за последние сутки проведения специальной военной операции уничтожили опорные пункты двух бригад противника, а также три 120-миллиметровых миномета. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами от 29 июня сделал местный руководитель пресс-службы "Юга". Специалист добавил, что ликвидированы 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, расположенные в районе населенного пункта Калиновка и 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Авдеевке.

В ходе контрбатарейной борьбы на Марьинском направлении артиллеристами уничтожены три 120-миллиметровые миномета противника. Вадим Астафьев, пресс-секретарь "Юга"

Известно, что боевой экипаж тяжелой огнеметной системы (ТОС) "Солнцепек" из соединения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Южного военного округа совершил атаку по скоплению живой силы противника, которая находилась на передовых позициях в районе Малой Калиновки.

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Фото и видео: Минобороны России