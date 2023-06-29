Минобороны: российский танк Т-80БВМ подбил БМП Bradley на купянском направлении с 9,5 км

Наводчик-оператор танка с позывным "Маэстро" рассказал о своей работе на СВО.

Экипаж российского танка Т-80БВМ в ходе проведения специальной военной операции поразил на Купянском направлении бронетехнику Вооруженных сил Украины, которую киевскому режиму поставили страны коллективного Запада. Об этом рассказали представители министерства по обороне РФ. Военнослужащие добавили, что боевая задача выполнялась с закрытой огневой позиции на дальности 9,5 километра. "Маэстро" рассказал СМИ о том, что военнослужащие работают по различным целям. В больше части речь идет о блиндажах, копах, траншейных системах и технике ВСУ.

Обычная работа с закрытой огневой позиции – дальность до той цели была порядка 9,5 километров, я выполнял свою задачу, меня корректировали, задача выполнена. В ходе выполнения задачи целью была обозначена боевая машина пехоты Bradley. наводчик-оператор танка с позывным "Маэстро".

На кадрах, попавших в социальные сети, зафиксировано выдвижение танки Т-80 в район выполнения задачи, а также занятие огневой позиции, подготовка к стрельбе, наведение, огонь по цели, корректировка огня и контроль ликвидации объекта противника. После этого экипаж покинул занимаемую позицию ради ухода из-под контрбатарейного огня ВСУ. Военнослужащие добавили, что БМП и пехота противника была выявлена с помощью разведывательного беспилотника.

В Минобороны заявили о поражении объектов нефтепереработки и хранения топлива для ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России