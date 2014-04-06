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В Минобороны заявили о поражении объектов нефтепереработки и хранения топлива для ВСУ

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Игорь Конашенков рассказал о работе военных по донецкому направлению.

Воздушно-космические силы России нанесли высокоточные удары по топливной инфраструктуре Вооруженных сил Украины на Донбассе. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 28 июня сделал официальный представитель российского министерства по обороне Игорь Конашенков. В общей сложности за минувшие сутки Вооруженные силы России в зоне проведения специальной военной операции уничтожили на Донецком направлении более 240 человек личного состава ВСУ, а также две боевые бронированные машины противника, два пикапа, самоходную артиллерийская установку (САУ) Krab польского производства.

ВКС России нанесены удары высокоточным оружием по объектам нефтепереработки и хранения топлива для обеспечения группировки ВСУ в Донбассе. Цель удара достигнута.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Эксперт добавил, что армии удалось отразить две украинские атаки, совершенные возле Старомайорского в районе Времевского выступа в ДНР. На этой территории противник наступал силами до одной мотопехотной роты.

ВС России поразили в Краматорске расположение командного состава мотопехотной бригады ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: вкс россии, всу, донецкое направление, игорь конашенков, минобороны, сво
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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