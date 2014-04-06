Игорь Конашенков рассказал о работе военных на СВО.

Российские военнослужащие ликвидировали пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины, расположенный в городе Краматорск на территории Донецкой народной республики. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 28 июня сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант подчеркнул, что вблизи населенного пункта Новопавловска представители ВС РФ поразили склад ракет и боеприпасов 47-й артиллерийской бригады противника.

В районах еще двух населенных пунктов ДНР — Предтечино и Веселое — были поражены командно-наблюдательные пункты батальонов 63-й механизированной и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

За последние сутки проведения специальной военной операции на Украине российская сторона отразила две атаки мотопехотной роты противника на южнодонецком направлении.

Российские военные отразили атаку ВСУ на Запорожском направлении.

Фото и видео: Минобороны России