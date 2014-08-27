Российские военные отразили атаку ВСУ на Запорожском направлении

Олег Чехов рассказал о работе "Востока" на СВО.

Российская "Восточная" группировка сил за последние сутки в зоне проведения специальной военной операции отбила атаку Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 28 июня сделал местный руководитель пресс-службы "Востока" Олег Чехов. Эксперт пояснил, что удалось ликвидировать боевиков и технику противника - боевую бронированную машину.

Передовыми подразделениями при поддержке артиллерии отражена атака противника в районе Малой Токмачки. Огнем гаубичной артиллерии поражена живая сила и автомобильная техника националистов, пытавшихся атаковать силами до взвода в направлении Новоданиловки и Лугового. Олег Чехов, глава пресс-службы "Востока"

Эксперт объяснил, что ВСУ пытались провести скрытую перегруппировку, а также наносить удары по позициям российских войск, расположенных на Южнодонецком направлении. При помощи ответного огня военнослужащие с артиллерией поразили минометный расчет противника, установленный южнее Константиновки. Дополнительно уничтожен минометный расчет и пикап с боевиками севернее Шевченко. Ликвидирована живая сила украинских националистов, которая пыталась продвинуться в направлении Нескучного и Сторожевого.

Российские бойцы показали видео уничтожения опорного пункта ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России