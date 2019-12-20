"РИА Новости" рассказали о задаче военных на СВО.

Российские артиллеристы при поддержке корпуса беспилотников добровольческого отряда БАРС ликвидируют позиции противника на запорожском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Известно, что боевая задача выполнялась вблизи города Орехов. Соответствующее видео уничтожения цели противника опубликовано в Telegram-канале "РИА Новостей".

Сегодня с пяти утра начался массированный ракетный обстрел со стороны ВСУ. Наша артиллерия быстро ответила и уничтожила опорный пункт и места дислокации личного состава противника. командир БАРС с позывным Дядька.

Напомним, что российский президент Владимир Путин публично рассказал, что на ореховском направлении только за последнюю неделю российские военнослужащие уничтожили 41 танк и 102 бронемашины ВСУ. В общей сложности в ходе контрнаступления киевского режима, ВСУ лишились 259 танков и 780 бронемашин по информации от 27 июня.

Минобороны РФ показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ на южнодонецком направлении.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости