Российские артиллеристы при поддержке корпуса беспилотников добровольческого отряда БАРС ликвидируют позиции противника на запорожском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Известно, что боевая задача выполнялась вблизи города Орехов. Соответствующее видео уничтожения цели противника опубликовано в Telegram-канале "РИА Новостей".
Сегодня с пяти утра начался массированный ракетный обстрел со стороны ВСУ. Наша артиллерия быстро ответила и уничтожила опорный пункт и места дислокации личного состава противника.
командир БАРС с позывным Дядька.
Напомним, что российский президент Владимир Путин публично рассказал, что на ореховском направлении только за последнюю неделю российские военнослужащие уничтожили 41 танк и 102 бронемашины ВСУ. В общей сложности в ходе контрнаступления киевского режима, ВСУ лишились 259 танков и 780 бронемашин по информации от 27 июня.
Минобороны РФ показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ на южнодонецком направлении.
Фото и видео: Telegram / РИА Новости
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