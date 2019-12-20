Минобороны РФ показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ на южнодонецком направлении

Военные рассказали о ликвидации цели противника в зоне СВО.

Российские экипажи разведывательно-ударных вертолетов ликвидировали колонну бронетехники Вооруженных сил Украины на южнодонецком направлении в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление сделали представители министерства по обороне. Специалисты опубликовали в социальных сетях видеодоказательство своим словам, на котором заснято выполнение боевой задачи.

Экипажи разведывательно-ударных вертолетов обнаружив выдвижение колонны бронетехники ВСУ уничтожили бронетехнику управляемыми ракетами. пресс-служба Мнобороны РФ

Напомним, что 27 июня официальный представитель военного ведомства, генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил журналистам на брифинге о том, что за минувшие сутки общие потери ВСУ на южнодонецком направлении составили до 115 военнослужащих и пять боевых бронированных машин. В том числе были поражены боевая машина пехоты Bradley американского производства, три пикапа, гаубицы "Мста-Б" и Д-20.

Группировка "Запад" сорвала три попытки ротации ВСУ на передовой на купянском направлении.

Фото и видео: Минобороны России