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Минобороны РФ показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ на южнодонецком направлении

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Военные рассказали о ликвидации цели противника в зоне СВО.

Российские экипажи разведывательно-ударных вертолетов ликвидировали колонну бронетехники Вооруженных сил Украины на южнодонецком направлении в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление сделали представители министерства по обороне. Специалисты опубликовали в социальных сетях видеодоказательство своим словам, на котором заснято выполнение боевой задачи.

Экипажи разведывательно-ударных вертолетов обнаружив выдвижение колонны бронетехники ВСУ уничтожили бронетехнику управляемыми ракетами.

пресс-служба Мнобороны РФ

Напомним, что 27 июня официальный представитель военного ведомства, генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил журналистам на брифинге о том, что за минувшие сутки общие потери ВСУ на южнодонецком направлении составили до 115 военнослужащих и пять боевых бронированных машин. В том числе были поражены боевая машина пехоты Bradley американского производства, три пикапа, гаубицы "Мста-Б" и Д-20. 

Группировка "Запад" сорвала три попытки ротации ВСУ на передовой на купянском направлении.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, минобороны, сво, южнодонецкое направление
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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