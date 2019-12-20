Сергей Зыбинский рассказал о работе военных "Запада" на СВО.

Артиллеристы "Западной" группировки сил в течение последних суток в зоне проведения специальной военной операции сорвали три попытки ротации Вооруженных сил Украины. Известно, что противник пытался совершить маневр в районах таких населенных пунктов как Кисловка, Новоселовское и Ольшаны. Соответствующей информацией с журналистами на регулярном брифинге от 28 июня поделился местный руководитель пресс-службы "Запада" Сергей Зыбинский. Эксперт заметил, что боевые экипажи вертолетов и самолетов совершили 11 авиационных ударов по скоплению живой силы, оружию и технике 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ и по подразделениям территориальной обороны.

На купянском направлении экипаж и Су-34 нанес ракетно-бомбовый удар по пункту временной дислокации подразделений 103-й отдельной бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Ковшаровка. Сергей Зыбинский, глава пресс-службы "Запада"

Дополнительно артиллерия ходе контрбатарейной борьбы в районе Песчаного ликвидировали самоходную артиллерийскую установку (САУ) иностранного производства. "Акация" поразила минометный расчет противника, установленный в районе населенного пункта Берестовое.

Корвет "Резкий" в ходе испытаний сбил противокорабельную ракету "Москит".

Фото и видео: Минобороны России