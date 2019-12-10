На Украине продемонстрировали испытания РД861К.

Конструкторские бюро "Южмаш" и "Южное" показали испытания ракетного двигателя. Соответствующий ролик размещен на YouTube-канале. Специалисты рассказали, что в июне Украина завершила второй этап доводочный стендовых тестов однокамерного жидкостного аппарата РД861К.

КБ "Южное" сообщило, что проведенные испытания включали в себя три серии по пять включений. Общая продолжительность тестов достигла 1601,6 секунд. Сейчас эксперты закончили проверку полного цикла наземной отработки двигателя. Им удалось подтвердить работоспособность оборудования.

Напомним, что аппарат РД861К является частью РН "Циклон-4".Он будет использоваться в качестве маршевого двигателя второй ступени новой ракеты-носителя.

Украинский завод назвал безысходностью закупки алюминия в РФ.

Видео: YouTube / Yuzhnoye SDO