Украинский завод назвал безысходностью закупки алюминия в РФ

"Южмаш" прокомментировал контракт с РФ на 2020 год.

Украинский завод назвал безысходностью закупки алюминия в России. "Южмаш" заявил, что именно этот металл прописан в договоре с американским предприятием. Договор заключен с корпорацией Northrop Grumman Innovation System. В пресс-службе отметили, что конкретный металл прописан в конструкторских бумагах.

Напомним, что специалисты занимаются для США изготовлением ракет Antares. Алюминий пойдет на создание основной конструкции первой ступени носителя. Украинцам приходится заключать соглашения с российским "Промышленным обеспечением "Альфа-Металл". В январе иностранцы приобретут у РФ прокат с общим весом 88,7 тонны. Стоимость контракта составляет 110 миллионов рублей.

"Южмаш" добавляет, что по возможности старается проводить диверсификацию и импортозамещение. Однако это не всегда представляется возможным.

Ранее Piter.tv писал о том, что Роскосмос не будет поставлять "Южмашу" двигатели бесплатно.

Фото: Pixabay.com

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