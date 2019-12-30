Украинский завод назвал безысходностью закупки алюминия в РФ

Украинский завод назвал безысходностью закупки алюминия в России. "Южмаш" заявил, что именно этот металл прописан в договоре с американским предприятием. Договор заключен с корпорацией Northrop Grumman Innovation System. В пресс-службе отметили, что конкретный металл прописан в конструкторских бумагах.
Напомним, что специалисты занимаются для США изготовлением ракет Antares. Алюминий пойдет на создание основной конструкции первой ступени носителя. Украинцам приходится заключать соглашения с российским "Промышленным обеспечением "Альфа-Металл". В январе иностранцы приобретут у РФ прокат с общим весом 88,7 тонны. Стоимость контракта составляет 110 миллионов рублей.
"Южмаш" добавляет, что по возможности старается проводить диверсификацию и импортозамещение. Однако это не всегда представляется возможным.
Ранее Piter.tv писал о том, что Роскосмос не будет поставлять "Южмашу" двигатели бесплатно.
Фото: Pixabay.com
Видео: YouTube/
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