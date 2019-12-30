Стоимость контракта - 109,5 млн рублей.

Украинский завод заказал в России алюминий для американских ракет. "Южмаш" имени Макарова заключил контракт с "Промышленным обеспечением "Альфа-Металл". Стороны подписали договор о поставке алюминия еще 15 января. Соответствующая информация размещена на сайте мониторинга государственных закупок "Прозорро".

Аналитики установили, что стоимость контракта достигла 109,5 млн рублей. Россияне должны направить на Украину около 88,7 тонны алюминиевого проката. В отчете назначение данного металла не раскрывается. Однако в прошлогодних контрактах говорилось о том, что алюминий пойдет на создание конструкции первой ступени для американской ракеты-носителя Antares. Аппарат будет использоваться за запусков на низкую опорную орбиту Земли. Он также оснащен жидкостными двигателями, произведенными в России.

Ранее Piter.tv писал о том, что SpaceX успешно вывела на орбиту 60 спутников.

Фото: Piter.tv

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