Запасы компаний могут закончиться за несколько следующих месяцев.

Эскалация на Ближнем Востоке спровоцировала "паническую скупку" алюминия автомобильными производителями на фоне опасений того, что запасы могут иссякнуть в течение нескольких месяцев при условии, если американо-израильский конфликт против Тегерана продолжится. Соответствующими данными поделились с читателями западные журналисты из газеты Financial Times (FT). Авторы статьи уточнили, что производители из стран Персидского залива, включая Aluminium Bahrain и Qatalum, сократили собственное производство. Из-за перебоев в электроснабжении и проблем с транспортировкой пострадал импорт продукции, а также экспорт сырья.

Если ситуация сохранится, будет еще больше панических закупок. слова руководителя компании-производителя алюминия

Напомним, что в настоящее время Европа, США и Япония являются крупными импортерами алюминия из стран Персидского залива. На долю Ближнего Востока которого приходится почти десять процентов от мирового производства первичного алюминия. Власти из Токио импортируют из региона 25 процентов всего необходимого алюминия, а Европа обеспечивает около 14 процентов своего импорта. Поставки из государств Персидского залива сейчас практически полностью остановились из-за перебоев в судоходстве через Ормузский пролив. Также рост цен на газ побудил производителей в других регионах предупредить о сокращении объемов производства. Теперь японские автопроизводители и поставщики также рассматривают возможность закупки материалов у Москвы. Несколько западных автопроизводителей сообщили в комментарии Financial Times о том, что у них возникли проблемы с обеспечением новых поставок алюминия. Многие компании в настоящее время используют запасы, которых, как ожидается, хватит на несколько месяцев. Один из источников СМИ уточнил, что крупная партия алюминия была отправлена из акватории Персидского залива незадолго до начала вооруженного конфликта.

FT: отказ Киева разрешить проверку нефтепровода "Дружба" вызвал недовольство ЕС.

