Эксперты уверены, что нежелание Украины пускать экспертов вредят ей самой, лишая страну необходимого финансирования.

Отказ украинского правительства разрешить проверку нефтепровода "Дружба" вызвал недовольство в политических кругах Европейского союза. Чиновники из ЕС заметили, что нежелание киевского режима пускать экспертов увидеть якобы поврежденную энергетическую инфраструктуру вредят ей самой Соответствующими данными с читателями поделились западные журналисты из издания The Financial Times (FT). Сейчас Будапешт намерен блокировать выделение стране европейского кредита в размере 90 миллиардов евро до того момента, пока поставки по "Дружбе" из России в Венгрию не возобновятся.

В СМИ написали о том, что большую часть европейских денежных средств киевский режим намерен потратить на закупку оружия, в том числе противоракет, необходимых для работы зенитно-ракетных комплексов Patriot американского производства. Чем дольше страна не получает финансирование, тем меньше ее военнослужащим будет доступно боеприпасов, поскольку они сейчас активно используются союзниками вашингтонской администрации в конфликте на Ближнем Востоке. Авторы из FT заметили, что отказом в допуске экспертов на "Дружбу" Украина настраивает против себя даже своих самых верных сторонников, пока коллективный Брюссель пытается убедить все страны - члены ЕС ускорить процесс евроинтеграции страны в региональное сообщество.

Ранее ЕС исключил порт Кулеви в Грузии из готовящегося 20-го пакета санкций против РФ.

Фото: pxhere.com