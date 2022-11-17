Шмыгаль заявил о взрывах на предприятиях и объектах газодобычи Украины

Глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявил о взрывах на предприятиях и объектах газодобычи в стране. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе своего выступления на Киевском международном экономическом форуме. В частности спикер объявил об атаке на расположенному в городе Днепр (бывший Днепропетровск) Южному машиностроительному заводу. Это производство занимается изготовлением ракетно-космической техники.
Пока над Киевом пролетают ракеты. Сейчас атакуют нашу газодобычу, атакуют наши предприятия в Днепре, "Южмаш".
Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины
Руководитель местного кабинета министров Денис Шмыгаль напомнил, что на территории государства утром властями была объявлена воздушная тревога. Местные чиновники сообщали о взрывах на объектах в Днепропетровской и Одесской областях.
На Украине оценили восстановление энергетической инфраструктуры страны в более $203 млн.
Фото и видео: YouTube / in time Ukraine
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