Шмыгаль заявил о взрывах на предприятиях и объектах газодобычи Украины

Премьер Украины сообщил об ударах по "Южмашу".

Глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявил о взрывах на предприятиях и объектах газодобычи в стране. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе своего выступления на Киевском международном экономическом форуме. В частности спикер объявил об атаке на расположенному в городе Днепр (бывший Днепропетровск) Южному машиностроительному заводу. Это производство занимается изготовлением ракетно-космической техники.

Пока над Киевом пролетают ракеты. Сейчас атакуют нашу газодобычу, атакуют наши предприятия в Днепре, "Южмаш". Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины

Руководитель местного кабинета министров Денис Шмыгаль напомнил, что на территории государства утром властями была объявлена воздушная тревога. Местные чиновники сообщали о взрывах на объектах в Днепропетровской и Одесской областях.

На Украине оценили восстановление энергетической инфраструктуры страны в более $203 млн.

Фото и видео: YouTube / in time Ukraine

