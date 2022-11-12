На Украине оценили восстановление энергетической инфраструктуры страны в более $203 млн

Денис Шмыгаль оценил энергетическую ситуацию в стране.

На Украине оценили восстановление энергетической инфраструктуры страны в более 203 миллионов долларов. Соответствующее заявление в ходе заседания правительства сделал местный руководитель кабинета министров Денис Шмыгаль. Чиновник пояснил, что по стране продолжаются плановые отключения электрической энергии, поэтому эксперт призвал власти в регионах подготавливать для граждан разветвленные сети по пунктам обогрева. Для возобновления работы ТЭС и ТЭЦ, функционирования объектов распределения электроэнергии потребуется в сумме не менее 7,5 млрд гривен.

Констатируем, что всем нам нужно быть готовыми к разным сценариям и даже чрезвычайным ситуациям. Каждый глава областной военной администрации, мэр и руководитель общины лично ответственен. Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины

Шмыгаль добавил, что работа по восстановлению работы энергетических объектов требует значительного финансирования. В частности, на приведение в строй объектов операторов системы распределения по наиболее скромным подсчетам, чиновникам следует выделить из бюджета около пяти млрд гривен (порядка 135 млн долларов).

Зеленский сообщил об экспорте из Украины более 10 млн тонн продуктов через границу с ЕС.

Фото и видео: Telegram / Денис Шмигаль Прем"єр-міністр України