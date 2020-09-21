Зеленский сообщил об экспорте из Украины более 10 млн тонн продуктов через границу с ЕС

Глава Украины оценил объемы поставленных продуктов питания благодаря зерновой сделке.

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил об экспорте из страны более 10 млн тонн продуктов через государственную границу с Европейским союзом, а также через водные порты, размещенные на реке Дунай. Соответствующее заявление политик сделал в видеообращении, опубликованном в его аккаунтах в социальных сетях.

Более 10 млн тонн продуктов питания были экспортированы через нашу границу с ЕС и дунайские порты. Благодаря черноморской зерновой инициативе более 10 млн тонн зерна были экспортированы морем. Владимир Зеленский, президент Украины

Ранее министерство по экономике Украины сообщило, что по итогам последних десяти месяцев общий торговый оборот государства составил 80,3 миллиардов долларов. Из этой суммы порядка 36,9 миллиардов долларов пришлось на экспорт, а 43,4 миллиарда - на импорт товаров. По сравнению с аналогичным периодом в 2021 году показатели снизились на 32,3% и 23,9% соответственно.

Зеленский заявил, что в Херсон не пустят СМИ "из-за необходимости разминирования".

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України